Вильнюс, 25 мая, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Страны Прибалтики, Польша, Финляндия и Норвегия собираются создать «стену дронов» на границе с Россией. Об этом сообщила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Это совершенно новая вещь — стена дронов, простирающаяся от Норвегии до Польши», — приводит слова Билотайте литовская телерадиокомпания LRT.

По утверждению министра, дроны будут использоваться только для наблюдения за приграничной территорией. Она добавила, что Литва создала отдельное подразделение БПЛА, а также приобретает дополнительные беспилотники и системы для борьбы с ними.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах России в республике Александра Ёлкина. Решение было связано с сообщениями о возможном пересмотре Россией линии государственной границы в Балтийском море в районе Калининградской области.

19 января Эстония, Латвия и Литва договорились о создании «линии обороны» на границе с Россией.