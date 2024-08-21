В ночь на 21 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли одну из самых масштабных за всё время попыток атаковать Москву с помощью беспилотников, оповестил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, всего силами ПВО были уничтожены десять вражеских дронов, летевших на российскую столицу. Успешно отразить все атаки позволила эшелонированная защита Москвы. Таким известием ознаменован новый, 909-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Москву

Тем временем в Минобороны уточнили, что над территорией Московской области ночью были уничтожены 11 из 45 дронов самолётного типа, запущенных ВСУ над российскими территориями. Ещё 23 БПЛА были сбиты над Брянской областью, шесть уничтожены над территорией Белгородской области, три — над Калужской областью, и два — над Курской.

Ранее в оборонном ведомстве показали боевую работу российских операторов беспилотников самолётного типа в приграничном районе Курской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3910258" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Оператор БПЛА с позывным Оша рассказал о своей работе

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