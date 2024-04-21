Белгород, 21 апреля, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили гаубицу М777 украинских войск, которая обстреливала жилые районы Белгорода, заявил журналистам артиллерист Вооружённых сил России с позывным Марио.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

«Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше», — сказал боец, которого цитирует «Российская газета».

Марио рассказал, что его отряд получил координаты места, где находится артиллерийская установка, и выдвинулся на огневую позицию в ночное время. Он отметил, что ствол уничтоженного орудия был направлен в сторону Белгорода.

Боец также сообщил, что участвует в спецоперации уже два года. Именно гаубицу M777 он назвал главной целью, которую уничтожил вместе с товарищами за время боевой службы.

Марио добавил, что российские войска ведут активную контрбатарейную борьбу, уничтожая артиллерию ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что Вооружённые силы России точным ударом уничтожили гаубицу М777 украинской армии и артиллерийский расчёт диверсионной группы противника.

Силы ВСУ находились в лесном массиве одного из районов Украины, который граничит с Белгородской областью. Ведомство также опубликовало видеозапись с кадрами боевой работы.