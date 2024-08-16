Москва, 16 августа, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус сити холл» ужесточили обвинение, следует из материалов дела. Теперь они также обвиняются в обучении терроризму и участии в террористической организации.

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Помимо этого, судом было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражу обвиняемым в исполнении террористического акта в «Крокус Сити Холл».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову (все перечисленные внесены в перечень террористов и экстремистов) до 22 ноября», — сообщает пресс-служба Басманного суда города Москвы.

Теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Нападавшие ворвались в холл, стали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал. В результате произошедшего погибли 144 человека, в том числе шестеро детей, ещё более 500 человек пострадали.

Исполнителей теракта 23 марта задержали в Брянской области, они направлялись в сторону границы с Украиной. Связь террористов с украинскими националистами удалось доказать. Всего по делу о теракте «Крокус Сити Холле» были арестованы 18 человек. В июле суд продлил срок следствия по делу о теракте до 22 сентября.