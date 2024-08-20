Берлин, 20 августа, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Верховный федеральный суд Германии оставил в силе приговор 99-летней Ирмгард Фурхнер, которая работала в нацистском концлагере Штуттгоф, расположенном вблизи польского Гданьска. Об этом 20 августа сообщил телеканал N-tv.

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«Суд подтвердил обвинительный приговор бывшему секретарю концентрационного лагеря за пособничество и подстрекательство к массовым убийствам», — говорится в материале.

Приговор, вынесенный Фурхнер в декабре 2022 года, оставили в силе. Её приговорили к двум годам лишения свободы условно за пособничество и подстрекательство к убийству 10 505 человек, а также в покушении на убийство пяти человек. Теперь это решение имеет юридическую силу.

В период с 1 июня 1943 года по 1 апреля 1945 года Ирмгард Фурхнер работала стенографисткой коменданта концлагеря офицера Пауля-Вернера Хоппе. На тот момент ей было 18 или 19 лет. Как постановил суд, своей работой она помогала в систематических убийствах заключенных.

Согласно данным архива, в период с 1939 по 1945 год в концентрационном лагере Штуттгоф и его 39 дополнительных лагерях содержались около 110 000 человек из 28 стран. Почти 65 000 погибли. На месте концлагеря сегодня работает музей.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года суд в Германии вынес приговор по делу 101-летнего охранника нацистского концлагеря Йозефа Шюца, обвиняемого в причастности к убийствам 3518 заключенных в концлагере Заксенхаузен в период с 1942 по 1945 год. Мужчина утверждал, что не знал о страшных преступлениях, творившихся в лагере. После войны Шюц отсидел в лагере в СССР, а затем вернулся в Германию, где работал фермером и слесарем.

С 1936 по 1945 год через лагерь Заксенхаузен прошли более 200 000 человек, десятки тысяч из них умерли от расправ, медицинских экспериментов, голода и болезней.