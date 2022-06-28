Бранденбург, Германия, 28 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Во вторник 28 июня суд вынесет вердикт по делу 101-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря — это самый старый человек, обвиненный в военных преступлениях во время Холокоста, сообщает Agence France-Presse.

archives.gov Заключенные в концентрационном лагере в Заксенхаузен. Германия. 19 декабря 1938

Йозеф Шюц обвиняется в причастности к убийствам 3518 заключенных в концлагере Заксенхаузен в период с 1942 по 1945 год.

Пенсионер заявил, что невиновен, что он «абсолютно ничего не сделал» и не знал о страшных преступлениях, творившихся в лагере.

«Я не знаю, почему я здесь», — сказал он в последнем слове накануне, 27 июня.

Но прокуроры утверждают, что Шюц, будучи лагерным охранником, «сознательно и добровольно» участвовал в преступлениях, и просят для него пять лет заключения.

Через лагерь Заксенхаузен с 1936 по 1945 год прошли более 200 000 человек. Десятки тысяч заключенных умерли от принудительного труда, расправ, медицинских экспериментов, голода и болезней, прежде чем лагерь освободили советские войска.

Шюц обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к «расстрелу советских военнопленных в 1942 году» и в убийстве заключенных «с применением ядовитого газа «Циклон Б».

Во время судебного процесса Шюц заявил, что большую часть Второй мировой войны был сельскохозяйственным рабочим в Германии, но это опровергается документами с его именем, датой и местом рождения.

После войны Шюц отсидел лагере в Советском Союзе, а затем вернулся в Германию, где работал фермером и слесарем.

Спустя более семидесяти лет после Второй мировой войны немецкие прокуроры всё еще пытаются привлечь к ответственности последних оставшихся в живых нацистских преступников.

Некоторые сомневаются в целесообразности вынесения приговоров спустя столько времени после событий, но профессор французского Национального центра научных исследований Гийом Мурали, считает, что такие судебные процессы являются важным сигналом.

«Это вопрос подтверждения политической и моральной ответственности… в то время, когда повсюду в Европе усиливаются неофашисты-ультраправые», — сказал он AFP.