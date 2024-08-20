Москва, 20 августа, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в завершение рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) провёл встречу с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло.

Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент напомнил, что недавно непублично встречался с главой республики в Москве, где Меняйло доложил ему о вопросах, которые волнуют жителей региона.

«Жизнь, она быстро течёт, вопросов возникает много. Если что-то есть, что возникло за это время, пожалуйста», — сказал он.

Глава государства также поручил Меняйло держать на контроле расследование уголовного дела о теракте в Беслане.

«Что касается ведения уголовного дела, расследования обязательно сформулируйте», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 августа глава государства прибыл в Кабардино-Балкарскую Республику (КБР) в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ. Путин посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» и провёл рабочую встречу с главой региона Казбеком Коковым.

Перед этим, 18–19 августа, российский лидер посетил с государственным визитом Азербайджан. В ходе него Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по итогам встречи главы двух государств выступили с совместным заявлением после переговоров.