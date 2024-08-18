Москва, 18 августа, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Для занятий спортом в Москве обновляют и создают скейт-парки, памп-треки, а также специальные трассы для активного отдыха, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

«Инфраструктура для занятий спортом, в том числе экстремальными видами, сегодня есть практически в каждом районе», — передаёт слова Собянина официальный сайт мэра и правительства города.

Так, в 2023 году рядом со станцией «Сокольники» Большой кольцевой линии метро был организован памп-трек и скейт-парк. Также площадки для любителей самокатов и скейтбордистов обустроили вблизи станций метро «Физтех» в районе Северный и «Пыхтино» в ТиНАО.

Помимо этого, для москвичей и гостей столицы открылся скейт-парк в Бибирево на пересечении Белозерской улицы и Подушкинского переулка. Три памп-трека специалисты построили в процессе благоустройства парка «Яуза». Площадки для данных видов спорта оборудованы и на территории парка в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки.

Также Собянин рассказал, что в 2024 году запланировано возведение спортивного кластера на Лукинской улице. Появятся зоны для катания на велосипедах, роликах, скейтбордах и трюковых самокатах.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в рамках программы «Спорт Москвы» до 2030 года в столице построят более 200 новых спортивных объектов. В частности, продолжится развитие спортивного комплекса «Лужники», где будет открыт дворец спорта и спортивно-стрелковый клуб.

Также в планах — строительство ледового комплекса на территории Мнёвниковской поймы, завершение реконструкции Московского ипподрома и «Олимпийского», центральной арены стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова и других объектов.