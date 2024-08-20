Москва, 20 августа, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Число заболевших COVID-19 в России за неделю увеличилось на 31,4%, сообщили журналистам 20 августа в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,21 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,4%», — сообщили в оперштабе.

По его данным, с 12 по 18 августа госпитализировали 1409 человек с коронавирусом, что на 28,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Рост заболеваемости зафиксировали в 71 субъекте Российской Федерации.

При этом за неделю выздоровели 10 558 человек, переболевших COVID-19. Этот показатель на 20,3% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Как передавало ИА Регнум, Роспотребнадзор связал с сезонностью подъём заболеваемости COVID-19. Там отметили, что в последние пять недель фиксируется постепенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ситуацию при этом назвали стабильной.

В августе заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону. Она пояснила, что в городе замечен небольшой рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 из-за того, что многие возвращаются из отпусков.