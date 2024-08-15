Москва, 15 августа, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По её словам, коронавирус по всему миру уже стал привычным сезонным заболеванием, и Москва не является исключением. Благодаря отлаженной системе мониторинга за вирусом, его прогнозированию, а также ежедневному анализу случаев заболеваний в Москве все штаммы и подштаммы COVID-19 были полностью распределены.

Ракова отметила, что в настоящее время специалисты занимаются контролем появившихся новых видов вирусов и прогнозированием развития эпидемиологической ситуации в будущем. Она добавила, что в городе замечен небольшой рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 из-за того, что многие возвращаются из отпусков, а дети идут после отдыха в детские сады.

По её словам, самым распространённым штаммом коронавируса в настоящее время считают FLiRT.

«Болезнь проходит легко, пациенты достаточно быстро идут на поправку. Такой же тренд на рост доли штамма FLiRT в структуре заболеваемости мы видим во всём мире», — резюмировала заммэра.

22 мая СМИ сообщили, что в России зафиксировано 178 случаев новых вариантов коронавируса FLiRT. Они отметили, что эти варианты заболевания не представляют большой опасности по сравнению с другими штаммами.