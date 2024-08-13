Москва, 13 августа, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Подъём заболеваемости COVID-19 связан с сезонностью, в настоящий момент ситуация в России стабильная, сообщила 13 августа пресс-служба Роспотребнадзора.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«В последние пять недель Роспотребнадзор отмечает постепенный рост заболеваемости COVID-19, которая регистрируется на низких значениях. Подъём заболеваемости COVID-19 в РФ связан с сезонностью, ситуация в настоящее время стабильная», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, а также с повышенной активностью людей: в конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы и большинство людей возвращаются к работе и учёбе, кроме того, увеличивается число контактов в общественных местах.

Как передавало ИА Регнум, более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Фон Керков рассказала, что во многих странах мира, включая Францию в период Олимпиады, наблюдались всплески заболеваемости COVID-19.

В июне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что в России коронавирусом заражены более 80 тыс. человек. Специалисты ведут проверку изменчивости коронавируса и эффективности вакцин, лекарств и терапии для профилактики и лечения COVID-19, отметил министр.