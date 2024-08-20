Москва, 20 августа, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Организаторы международной выставки-форума «Россия» предлагают совершить виртуальные прогулки по павильонам и ознакомиться с экспозициями, не выходя из дома. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Илья Питалев/РИА Новости

Международная выставка-форум «Россия» завершила свою работу 8 июля. Однако организаторы предоставили возможность всем желающим посетить её онлайн. С помощью 10 тематических маршрутов можно погрузиться в атмосферу выставки и изучить представленные экспозиции, сообщили в пресс-службе выставки.

Отмечается, что экскурсия «Узнавая Россию. ДНК регионов» является одним из самых популярных маршрутов. Она позволяет детально рассмотреть экспозиции в павильоне № 75, где были представлены все 89 субъектов РФ. Каждый стенд рассказывал об особенностях разных территорий, традициях и народах.

Маршрут «Аграрное богатство» знакомит с сельским хозяйством — от процесса создания зерновых культур до развития производства в огромные предприятия. Маршрут «Комфортная жизнь в городе» показывает достижения в логистике, строительстве и технологиях, которые развивают регионы России и тем самым повышают качество инфраструктуры.

Онлайн-экскурсия «Наука и просвещение» позволит окунуться в историю российской науки, узнать о гениальных учёных и передовых достижениях прошлого и настоящего. Экскурсия в «Цифровую Россию» рассказывает о технических разработках, которые не просто меняли быт жителей страны, но и масштабировались во всех отраслях. Маршрут «Здоровая Россия» учит заботиться о своём здоровье, погружает в мир спорта и раскрывает медицинские специализации.

Маршрут «Технологичная Россия» исследует тему цифровизации и развития искусственного интеллекта, экскурсия «Природоград» будет интересна тем, кто изучает вопросы охраны окружающей среды.

На онлайн-экскурсии «Ярмарки России» можно познакомиться с гастрономической культурой больших городов и малых деревень, а также с уникальными товарами. Маршрут «Российская Арктика» представляет экспозиции, которые подробно познакомят с этим регионом.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента России Владимира Путина. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Каждый день гостей ждали культурные мероприятия, насыщенная образовательная и деловая программы. За все время проведения выставку посетило 18,5 млн человек. За это время на её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей и не только.

Председатель Оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко 6 июля на торжественной церемонии награждения её участников заявил, что масштабная международная выставка-форум «Россия» в Москве вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ.