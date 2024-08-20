Берлин, 20 августа, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Первая ступень ракеты RFA ONE немецкой компании Rocket Factory Augsburg взорвалась в ходе огневых испытаний на космодроме Саксаворд в Шотландии. Об этом 20 августа сообщило издание European Spaceflight.

Rocket Factory Augsburg

Отмечается, что в компании назвали «аномалию» причиной разрушения первой ступени, которую планировали использовать для первого запуска ракеты-носителя. Каких-либо других подробностей произошедшего не приводится.

По словам авторов статьи, на видеозаписи с испытаний первой ступени видно, как происходит утечка топлива и возгорание. При этом в RFA отметили, что, несмотря на полную потерю первой ступени, строящийся стартовый стол космодрома, где проходили испытания, удалось спасти.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля американский военный чиновник заявил, что США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия. По его утверждению, это стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии.

Портал The War Zone 30 июля отметил, что результаты испытания американского гиперзвукового оружия во Флориде неизвестны. По словам экспертов, американские военные могли испытывать систему вооружения Dark Eagle, также известную как Long Range Hypersonic Weapon (LRHW).