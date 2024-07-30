Вашингтон, 30 июля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. ВМС США провели во Флориде испытания гиперзвукового оружия, однако их результаты неизвестны. Об этом говорится в статье портала The War Zone.

(сс) U. S. Army

В статье отмечается, что точная дата проведения испытаний неясна, однако, исходя из публичных предупреждений для авиаторов и моряков, можно сделать вывод, что они состоялись 25 июля.

Вместе с этим, судя по данным онлайн-ресурсов по отслеживанию полётов, в районе мыса Канаверал 25 июля была зафиксирована активность, включая присутствие самолёта слежения за ракетами NP-3D ВМС США и высоколетящий исследовательский самолёт НАСА WB-57F.

Несмотря на отсутствие разъяснений со стороны военного руководства США, по мнению экспертов, 25 июля военные провели испытание системы вооружения Dark Eagle, также известной как Long Range Hypersonic Weapon (LRHW).

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель Пентагона подтвердил TWZ проведение испытаний гиперзвукового оружия. Отмечалось, это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии. В ходе теста США получили важные данные для дальнейшего прогресса страны в гиперзвуковом оружии. Однако какие-либо детали он приводить не стал.

30 апреля министр ВВС США Фрэнк Кендал признал, что американские военные испытывают определённые трудности в проведении испытаний гиперзвукового оружия, несмотря на значительные инвестиции Вашингтона в эту сферу. Соединённые Штаты при этом продолжат осуществлять значительные инвестиции, направленные на развитие инфраструктуры для проведения испытания гиперзвукового оружия, сказал он.

Гиперзвуковое оружие пока не стоит на вооружении США. В то же время Россия, являющаяся лидером в разработках гиперзвукового оружия, за последние годы создала множество образцов таких ракет, в том числе «Кинжал» воздушного базирования и «Циркон» морского базирования.

В послании Федеральному собранию в 2018 году президент Владимир Путин впервые заявил о том, что в России созданы гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард» и другие новые образцы вооружений. В 2021 году первый полк «Авангардов» заступил на боевое дежурство.