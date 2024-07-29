Вашингтон, 29 июля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки провели тестовый запуск гиперзвукового оружия, заявил журналистам военный чиновник.

Defense.gov Гиперзвуковое оружие

«Армия и ВМС США недавно провели испытание обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде», — сказал он.

По словам чиновника, это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии. В ходе теста США получили важные данные для дальнейшего прогресса страны в гиперзвуковом оружии, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, по данным агентства Bloomberg, военные США вряд ли получат первую партию из восьми новых гиперзвуковых ракет ранее 2025 года. После неудачных испытаний в прошлом США, по заверениям американских военных, «находятся на пути к выполнению необходимых корректирующих действий». При обнаружении проблемы во время лётных испытаний поставки ракет и ввод в строй первой оперативной системы могут быть ещё более отложены. Гиперзвуковое оружие пока не стоит на вооружении США.

При этом Россия, являющаяся лидером в разработках гиперзвукового оружия, за последние годы создала множество образцов таких ракет, в том числе «Кинжал» воздушного базирования и «Циркон» морского базирования.

В послании Федеральному собранию в 2018 году президент Владимир Путин впервые заявил о том, что в России созданы гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард» и другие новые образцы вооружений.

В 2021 году первый полк «Авангардов» заступил на боевое дежурство.