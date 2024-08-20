Москва, 20 августа, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» разрыдались во время начала слушаний в Басманном суде ходатайства следствия о продлении им ареста, передаёт корреспондент ИА Регнум.

РИА Новости/Виталий Белоусов

20 августа суд рассматривает вопрос продления срока ареста ещё четырём подозреваемым в причастности к теракту в «Крокусе»: Аминчону Исломову, Диловару Исломову, их отцу Исроилу Исломову, а также Алишеру Касимову (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов).

В начале заседания двое подозреваемых закрывали лицо руками и плакали.

16 августа Басманный суд продлил до 22 ноября арест четверым боевикам, обвиняемым в непосредственном исполнении теракта. 19 августа арест продлили ещё четверым фигурантам дела.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершён 22 марта. Четверо боевиков ворвались в здание и открыли огонь из автоматов. Погибли 145 человек. После этого террористы попытались сбежать на Украину, но были задержаны на границе. К настоящему моменту по делу о теракте арестованы 12 человек: четверым предъявлены обвинения по статье о совершении теракта, остальным по статье о пособничестве в совершении атаки.

Помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.