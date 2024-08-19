Москва, 19 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы в ходе заседания 19 августа продлил арест до 22 ноября четверым фигурантам, проходящим по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

РИА Новости/Илья Питалев

Обращение о продлении меры пресечения подал Следственный комитет России. Суд продлил арест на три месяца Джумохону Курбонову, Назримаду Лутфуллои, Зоиру Шарипзоды и Якубджону Юсуфзоды (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов).

Как передавало ИА Регнум, 16 августа Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 22 ноября другим четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе». До этой даты также был продлён срок следствия.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по людям из огнестрельного оружия и устроили пожар в здании. От действий преступников погибли 145 человек.

Силовики задержали четверых исполнителей теракта недалеко от украинской границы. В общей сложности по делу арестовали 18 человек из 20 обвиняемых.