Путин встретился в Кремле с главой Кабардино-Балкарии Коковым
Москва, 20 мая, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, сообщает 20 мая пресс-служба Кремля.
Коков рассказал главе государства о социально-экономическом развитии региона и ходе реализации основных инвестиционных проектов, уделив особое внимание развитию курорта «Эльбрус» и работе над проектом IT-парка.
В 2024–2026 годах, отметил Коков, планируется направить на развитие курорта бюджетные средства в размере 14,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на расширение зоны катания, строительство новых подъёмных механизмов и мест стоянки. Ещё примерно 39 млрд рублей участники свободной экономической зоны направят на развитие гостиничных комплексов и обустройство мест досуга.
Он добавил, что уже завершён первый этап во втором крупном проекте, который реализуется в области сельского хозяйства. Продолжается комплексная застройка двух крупных микрорайонов, Восточного и Мей.
Ожидается скорый запуск Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината, предоставлена земля под строительство IT-парка. В 2023 году примерно 68 млрд рублей вложено в основной капитал, что составляет 108% относительно того же периода прошлого года.
Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Путин обсудил с Коковым социально-экономическое развитие региона и реализацию национальных проектов. Глава республики отметил позитивную динамику по основным направлениям развития экономики.
За шесть месяцев, уточнил Коков, объём инвестиций в основной капитал составил примерно 14 млрд рублей, что составляет 125,8% роста. За пять лет в регионе вырос туристический поток, прослеживается тенденция роста численности населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве, — около 113 тыс.