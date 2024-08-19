Киев, 19 августа, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по месту сбора иностранных наёмников в пригороде Киева. Об этом 19 августа сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Прилёты были… парочка — очень эффективно: в пригороде Киева по месту сбора иностранцев, мечтающих в Курскую область зайти, и в Павлограде, на северном выезде из города, накрыли склад с боекомплектами и «какие-то страшные пушки». Чем они страшны и что это было, выясним по описаниям», — написал подпольщик в Telegram-канале.

Кроме того, подразделения российских войск продвинулись в Донбассе. Освобождены несколько населённых пунктов, среди которых сёла Заветное, Новожеланное, Скучное, Межевое покровского направления.

Освободив Нью-Йорк на торецком направлении, российские силы продвигаются к селу Нелеповка, отметил Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, Курскую область атаковали около 12 тыс. военных Вооружённых сил Украины, среди них было много иностранцев, заявил 14 августа заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, «везде слышалась польская, английская и французская речь». Генерал предположил, что большая часть наёмников уже уничтожена.

Российские военные группировки войск «Запад» нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации наёмников ВСУ в Харьковской области, уничтожив 80 боевиков, сообщил 5 августа глава пресс-центра группировки Иван Бигма.