Курск, 20 августа, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России остановили продвижение украинских формирований в Суджанском районе Курской области. Об этом 20 августа сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Остановлен противник, продвигавшийся на суджанском направлении, и планомерно уничтожается. На данный момент идёт планомерное уничтожение противника, который уже остановлен», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Алаудинов отметил, что на этом участке линии боевого соприкосновения с врагом сражаются спецназ «Ахмат», 810-я бригада морской пехоты, 30-й полк и 2-я бригада спецназа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 августа Алаудинов рассказал, что получил много фотографий с мирными жителями Курской области, расстрелянными украинскими боевиками. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал отомстить за них.

Накануне, 19 августа, стало известно, что армия России взяла в плен 15 наёмников украинской армии в Суджанском районе Курской области. Совместная операция была проведена несколькими подразделениями ВС России при поддержке авиации.

Украинские войска начали нападение на Курскую область 6 августа. Подразделения армии РФ остановили их в приграничных районах, не позволив ВСУ зайти вглубь российской территории. По данным Минобороны России на 19 августа, украинские формирования за время боевых действий в Курской области потеряли до 3800 бойцов.