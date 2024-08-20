Москва, 20 августа, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Украинский военнопленный рассказал, что бойцам Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут прекратить выдавать зарплату с сентября.

Министерство обороны России. Кадр из видео Украинский военнопленный

«Нам сказали, с сентября месяца зарплату платить военным вообще не будут», — поделился он в видеозаписи, опубликованной во вторник, 20 августа, в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По его словам, украинским бойцам объяснили, что в бюджете нет средств.

Военнопленный также пожаловался на повышение налога на армию. В этой связи у бойцов ВСУ могут заблокировать все счета.

Пленный рассказал, что сдался в российский плен в приграничном районе Курской области после разгрома 92-й штурмовой бригады ВСУ. Мужчина побежал в лес, просидел там ночь, а затем сложил оружие.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа украинский военнопленный Владимир Бахмистеров рассказал, что командование ВСУ целенаправленно отправило бойцов на позиции, уже взятые российскими военными. Там, куда отправили украинских бойцов, погибли и получили ранения многие военнослужащие, но командование про них забыло.

Другой военнопленный Алексей Янусов рассказал, что на Украине заключённым пообещали снять все обвинения за вступление в ряды ВСУ.