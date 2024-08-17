Москва, 17 августа, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Украинским заключённым обещают снять все обвинения за вступление в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военнопленный Алексей Янусов.

Станислав Красильников/РИА Новости

Янусов, осуждённый весной 2024 года на пять лет за кражу велосипеда на Украине, стал одним из первых заключённых, кто подписал контракт с армией Украины.

Он пояснил, что представители ВСУ приехали в колонию Мартусовка, где он отбывал наказание, и предложили подписать контракт на год в обмен на снятие всех обвинений. По его словам, контракты подписали 20 заключённых. Спустя месяц обучения их перевезли в село Янтарное в ДНР, затем его отправили в Константиновку, где он и был пленён военными российской армии, пишет «Газета.Ru»,

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мобилизовывать в ряды ВСУ заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение. Согласно нововведению, находящиеся в местах лишения свободы осуждённые по желанию смогут вступать в ряды украинской армии. Не мобилизуют совершивших тяжкие преступления.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что из мобилизованных заключённых будут создавать отдельные подразделения для рытья окопов и строительства инфраструктуры.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев назвал законопроект о мобилизации осуждённых внешним проявлением агонии киевского режима.