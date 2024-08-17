Украинский пленный: заключённым обещают снять обвинения за службу в ВСУ
Москва, 17 августа, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Украинским заключённым обещают снять все обвинения за вступление в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военнопленный Алексей Янусов.
Янусов, осуждённый весной 2024 года на пять лет за кражу велосипеда на Украине, стал одним из первых заключённых, кто подписал контракт с армией Украины.
Он пояснил, что представители ВСУ приехали в колонию Мартусовка, где он отбывал наказание, и предложили подписать контракт на год в обмен на снятие всех обвинений. По его словам, контракты подписали 20 заключённых. Спустя месяц обучения их перевезли в село Янтарное в ДНР, затем его отправили в Константиновку, где он и был пленён военными российской армии, пишет «Газета.Ru»,
Как сообщало ИА Регнум, 17 мая глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мобилизовывать в ряды ВСУ заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение. Согласно нововведению, находящиеся в местах лишения свободы осуждённые по желанию смогут вступать в ряды украинской армии. Не мобилизуют совершивших тяжкие преступления.
Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что из мобилизованных заключённых будут создавать отдельные подразделения для рытья окопов и строительства инфраструктуры.
Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев назвал законопроект о мобилизации осуждённых внешним проявлением агонии киевского режима.