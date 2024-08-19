Москва, 19 августа, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Боткинской больнице присвоили новый статус — Московский многопрофильный научно-клинический центр, сообщил 19 августа мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Сегодня в Боткинской оказывают все виды высокотехнологичной помощи — от роботических операций до трансплантации органов», — написал он.

Собянин отметил, что в последние годы клинику переоснастили, существующие здания полностью реконструировали, а также возвели новый корпус. На этой базе создали 13 медицинских специализированных центров.

В настоящее время в клинике проводят более 100 тыс. операций в год. Сотрудники больницы, кроме клинической деятельности, занимаются наукой и образованием. Среди них шесть академиков РАН и более 100 профессоров.

Как передавало ИА Регнум, в июле Собянин сообщил о готовности на 90% флагманского центра на базе московской Городской клинической больницы имени В. М. Буянова. В нём установят более 1,2 тыс. единиц современного высокотехнологичного оборудования, будет работать девять операционных разного профиля. Центр сможет принимать до 200 экстренных пациентов в сутки.