Москва, 19 августа, 2024, 13:11 — ИА Регнум. У порядка 27% опрошенных россиян есть накопления, которые позволят им жить без доходов около трёх месяцев, следует из результатов опроса, проведённого Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Исследование показало, что сегодня 27% россиян обладают достаточным объемом накоплений. Из них 15% хватит на привычную жизнь сроком от 3 до 6 месяцев, а 12% — на полгода и больше», — следует из опроса.

Люди, имеющие финансовую подушку, чаще встречаются среди жителей городов-миллионников (38%), граждан с высшим образованием (37%), квалифицированных специалистов (37%) и тех, кто оценивает уровень своего дохода как хороший или отличный (42%).

Если в 2020 году доля людей с накоплениями была на уровне 20%, то сейчас она выросла на 7 п. п. В целом динамика идёт по нарастающей, и тренд на ценность личной финансовой устойчивости среди россиян заметно укрепляется.

Кроме того, исследование показало, что 63% россиян ведут семейный бюджет, 82% своевременно оплачивают счета, 81% ответственно планируют покупки, а 75% контролируют личные финансы.

Аналитический центр НАФИ провёл опрос среди 1600 человек в феврале 2024 года. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует молодое население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос и выяснил минимальную сумму, которую россияне готовы назвать сбережениями — почти 500 тысяч рублей. По мнению женщин, эта сумма должна быть не менее 365 357 рублей, а по мнению мужчин, накопления должны начинаться с 691 092 рублей.

Согласно опросу ВЦИОМ, 68% россиян хранят сбережения в рублях. Исследование показало, что 6% отдают предпочтение доллару, а 4% — евро и другим иностранным валютам.