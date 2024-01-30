Москва, 30 января, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Минимальная сумма, которую можно назвать сбережениями, составляет в России почти 500 тысяч рублей, следует из результатов мониторингового опроса о материальном положении граждан и их финансовых целях, опубликованных на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Известия/Алексей Майшев

Результаты исследования показывают, что за последние десять лет минимальный размер сбережений в представлениях россиян вырос в три с половиной раза — в 2013 году он составлял 143 314 рублей.

В среднем граждане РФ, отвечая на соответствующий вопрос, называли сумму в 499,2 тысячи рублей при средней зарплате, составляющей, по данным Росстата, чуть менее, чем 71 тысяча. По мнению женщин, эта сумма должна быть не менее 365 357 рублей. Мужчины же оказались более требовательными к тому, с какого уровня должны начинаться накопления, — 691 092 рубля.

Что касается возрастных категорий, то, по данным ВЦИОМ, максимум приходится на запросы граждан 35–44 лет (667 252 рубля), а минимум — на молодежь до 25 лет (257 977 рублей).

Как передавало ИА Регнум, ранее в ходе проведённого «СберНПФ» опроса россияне ответили, какой уровень дохода в расчёте на одного члена семьи позволил бы им поддерживать достойную жизнь при выходе на пенсию. Результаты опроса показали, что размер пенсии для поддержания качественного уровня жизни в России вырос на 10 тыс. и составил 59,2 тыс. рублей.

Наибольшие запросы по стране имеют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Они назвали размер желаемой пенсии: в 2023 году он равен 104 тыс. и 83 тыс. рублей ежемесячно (против 65 тыс. и 54,5 тыс. рублей в 2020 году). В 2020 году в среднем по стране респонденты называли сумму 49,6 тыс. рублей.