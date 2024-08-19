Курск, 19 августа, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Жительница приграничных районов Курской области Ирина Кириченко 19 августа рассказала, что в их село Черкасское Поречное Суджанского района заходили иностранные наёмники Вооружённых сил Украины (ВСУ), в том числе из Франции и Польши.

ИА Регнум

По словам женщины, которые привела «Российская газета», она с матерью пряталась в погребе от обстрелов украинских боевиков. Выйдя из укрытия, Кириченко увидела двух вооружённых до зубов мужчин.

«У них много на груди оружия висело… Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы, и поляки», — сказала она.

Девушка добавила, что ей удалось спрятаться и остаться незамеченной.

«Скорее всего, они меня не видели, потому что, если бы видели, пошли бы за мной», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 августа Кириченко рассказала, что провела с матерью в погребе своего дома почти неделю, прячась от обстрелов со стороны украинских войск. По её словам, сильные обстрелы в селе начались после 7 августа.

Военнопленный украинской армии по фамилии Боченко 16 августа сообщил об иностранных наёмниках в рядах ВСУ, принимающих участие в атаке на Курскую область. По его словам, он слышал от украинского командования, что те планировали действия с западными инструкторами, которые были главными.