Петропавловск-Камчатский, 19 августа, 2024, 06:14 — ИА Регнум. На Камчатке продолжается интенсивный афтершоковый процесс после землетрясения. Сейсмологи зафиксировали свыше 250 афтершоков, сообщили 19 августа в Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Александр Петров/ТАСС

В Telegram-канале учёные отметили, что по времени афтершоковая последовательность соответствует закону убывания. Механизм землетрясения, его тактоническая позиция и размеры очаговой области соответствуют сейсмическому процессу такого масштаба.

По мнению учёных, в ближайшее время будет наблюдаться постепенное снижение интенсивности афтершокового процесса. В очаговой области в течение недели ожидаются новые афтершоки с магнитудой 6,0, которые могут вызвать в Петропавловске-Камчатском ощущения интенсивностью до пяти баллов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городского округа, Елизовского и Усть-Камчатского районов почувствовали толчки, сила которых оценивалась от пяти до семи баллов. Эпицентр находился в 108 км от столицы региона. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что учёные исключили вероятность сильного подземного толчка.

Разрушений и пострадавших после подземных толчков в регионе не зарегистрировали.

На Камчатке долгое время будут продолжаться повторные толчки после произошедшего землетрясения, предупредил директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. При этом более сильных толчков в ближайшее время не ожидается. Полностью афтершоки прекратятся через полгода-год, сказал он.