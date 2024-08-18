Петропавловск-Камчатский, 18 августа, 2024, 10:36 — ИА Регнум. На Камчатке ещё долгое время будут продолжаться повторные толчки после произошедшего там землетрясения. Об этом сообщил директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

Анастасия Павлова ИА REGNUM

«В ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчётливых сотрясений в Петропавловске с интенсивностью до пяти баллов. Скорее всего, она их не превысит», — отметил он.

По его словам, афтершоковый процесс с высокой долей вероятности показывает, что более сильных толчков в ближайшее время не будет.

В сообщении Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН отмечается, что в ближайшие дни в Петропавловске-Камчатском следует ожидать более слабых сотрясений — интенсивностью до пяти баллов, а сам афтершоковый процесс может продолжаться до месяца. Полностью афтершоки прекратятся через полгода-год.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 августа у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городского округа, Елизовского и Усть-Камчатского районов почувствовали толчки, сила которых оценивалась от пяти до семи баллов. Эпицентр находился в 108 км от столицы региона.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что учёные исключили вероятность сильного подземного толчка.

Разрушений и пострадавших после подземных толчков в регионе не зарегистрировано.