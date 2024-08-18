Донецк, 18 августа, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Российские войска выбили из посёлка Нью-Йорк в ДНР все подразделения ВСУ, сообщил 18 августа военкор Юрий Котенок.

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В ближайшем будущем об освобождении населённого пункта будет объявлено официально, написал Котенок в своём Telegram-канале.

«На торецком направлении ВСУ полностью выбиты из Нью-Йорка. Официального сообщения от Минобороны ещё не было. Ожидается в ближайшее время», — отметил военкор.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что одновременно с наступлением российской армии на Покровск боевые действия развиваются в районе Торецкой агломерации, в которую входят посёлок Нью-Йорк и посёлки Зализное, Южное и Северное. Формирования противника, действующие в этом районе, попали в оперативное окружение, отметил он.

Военные ВСУ в скором времени ожидают занятия Нью-Йорка в ДНР российскими военными, заявил в тот же день американский журналист Кристофер Миллер. По этим данным, освобождение посёлка может произойти «хоть завтра».

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечал, что ВСУ могут оказаться в котле к юго-западу от Торецка. По его словам, восточнее населённого пункта Нью-Йорк в ДНР образовался выступ, и российские военные продолжают наступать с юга через этот посёлок, а также с севера.

Попытка прорыва ВСУ в Курской области отвлекла внимание от основного театра военных действий в Донбассе, где ситуация для украинских войск становится критической, отмечал обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов. ВС РФ, в частности, успешно развивают наступление на торецком направлении, где, как и в районе Покровска, ВСУ остаются без подкреплений и поддержки, указывал эксперт.