* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 19 августа, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Ветерану 24-го штурмового батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Станиславу Дегтяру при прохождении комиссии в военкомате на Украине поставили диагноз «беременность». Об этом он рассказал в разговоре с изданием «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

В результате осмотров врачей Дегтяру выдали заключение, написав два диагноза: «Освободить по беременности» и «Жалоба на отсутствие нижней левой конечности».

Как пояснил украинский военный, заключение о «беременности» ему выдал хирург, а невропатолог написал, что у Дегтяра «жалоба на отсутствие нижней левой конечности». При этом у него действительно нет ноги.

«Сюр? Сюр», — прокомментировал медицинские казусы Дегтяр, признавшись, что сам не сразу понял, что написал хирург.

Его друг увидел заключение и ошарашил ветерана его «беременностью».

Украинец назвал такие заключения медиков «неуважением к ветеранам».

Как сообщало ИА Регнум, украинский военкомат призвал на службу инвалида третьей группы — у мужчины на правой руке всего три пальца. Военнопленный Вадим Гаврощенко рассказал, как его мобилизовали и дали в руки пулемёт.

После прохождения военно-врачебной комиссии он принёс военкому справку о непригодности к военной службе, но его ещё раз отправили в поликлинику. Травматолог послал его на снимок, а после этого написал заключение, что человек с тремя пальцами годен к службе.

Командир роты киевской армии Виктор Баранов выразил недоумение, раскритиковал деятельность военкоматов (территориальных центров комплектования) из-за неподготовленных к военным действиям новобранцев.

Он привёл случай, когда в его роту прислали 45 человек, из них десять через три дня отправили в пункт тылового обеспечения, они были физически и психологически не готовы. Баранов отметил, что новобранцы еле ходят, а один из тактических медиков и вовсе потерял сознание, когда накладывал жгут.