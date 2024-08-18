Химки, Московская область, 18 августа, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» 18 августа в матче пятого тура Российской премьер-лиги пропустил в свои ворота первый гол в нынешнем сезоне.

ФК Зенит/ТАСС

«Зенит» проводит игру в Химках против одноимённой местной команды. На 55-й минуте матча отличился защитник «Химок» Эдгардо Фаринья.

Первые четыре матча в нынешнем чемпионате петербургский клуб выиграл с общим счётом 14:0. «Зенит» последовательно переиграл самарские «Крылья Советов» (4:0), казанский «Рубин» (4:0), «Ростов» (5:0) и московское «Динамо» (1:0).

В турнирной таблице петербургский клуб делит 1-2 места с «Динамо», которое уже провело свой матч пятого тура, обыграв в нём «Крылья Советов».

«Зенит» — десятикратный чемпион России, выигравший в том числе шесть последних первенств, начиная с сезона 2018-19 годов.

Как передавало ИА Регнум, в матче против «Химок» получил травму кисти нападающий «Зенита» Максим Глушенков, перешедший в петербуржский клуб летом 2024 года. Медики забинтовали Глушенкову руку, однако выяснилось, что продолжить матч он всё равно не сможет.

16 августа пресс-служба «Зенита» сообщила, что словенский защитник Ваня Дркушич перешёл на правах аренды в сербскую «Црвену звезду». При этом петербургский клуб приобрёл права на игрока у «Сочи» лишь тремя днями ранее.