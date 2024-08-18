Петропавловск-Камчатский, 18 августа, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Сильное землетрясение, зафиксированное на Камчатке 17 августа, не повлияло на авиасообщение, сообщили в Росавиации.

Елена Верещака/ТАСС

«Сейсмособытия в районе Камчатки, в частности произошедшее в субботу, 17 августа, в 22:10 мск землетрясение магнитудой 7, не отразились на работе воздушного транспорта России», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что полёты гражданской авиации выполняются по расписанию, объекты Единой системы организации воздушного движения не пострадали.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 августа у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городского округа, Елизовского и Усть-Камчатского районов почувствовали толчки, сила которых оценивалась от пяти до семи баллов. Эпицентр находился в 108 км от столицы региона.

Позже директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров сообщил, что на Камчатке ещё долгое время будут продолжаться повторные толчки после произошедшего там землетрясения.