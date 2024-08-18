Москва, 18 августа, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Бомбардир футбольного клуба «Зенит» Максим Глушенков получил травму в матче пятого тура Российской премьер лиги (РПЛ) с ФК «Химки».

Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболист получил травму кисти от попавшего мяча в середине первого тайма. После этого медики забинтовали ему руку, однако на 24-й минуте нападающего сменил Юрий Горшков.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп в результате столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом во время матча финала пути РПЛ Кубка России получил двойной перелом лицевых костей черепа и тяжёлое сотрясение мозга.