Москва, 17 августа, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Московское «Динамо» 17 августа в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на своём поле обыграло самарский клуб «Крылья Советов».

Иван Шилов ИА REGNUM

Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил полузащитник москвичей Бителло с передачи Константина Тюкавина.

После этой игры «Динамо» с 12 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата. Столько же очков у «Зенита», но у петербургской команды ещё есть матч в запасе. На счету «Крыльев Советов» — 3 очка, они занимают 13-е место.

В матчах следующего тура 25 августа московский клуб, также на своём поле, сыграет против «Краснодара», а самарская команда на своём стадионе в тот же день примет «Пари Нижний Новгород».

В других матчах пятого тура РПЛ «Ростов» сыграет с «Оренбургом», «Химки» примут «Зенит», столичный ЦСКА сыграет на своём поле с земляками из «Локомотива», московский «Спартак» встретится с воронежским «Факелом», «Акрон» из Тольятти примет казанский «Рубин», «Краснодар» встретится с «Пари Нижний Новгород», а махачкалинское «Динамо» на своём стадионе сыграет с грозненским «Ахматом».

Как передавало ИА Регнум, в третьем туре московское «Динамо», обыграв «Акрон», вышло на 1-2 места в турнирной таблице (вместе с «Зенитом»), однако уже в следующем туре петербуржцы в очной встрече на своём стадионе обыграли московский клуб и остались единоличными лидерами чемпионата.