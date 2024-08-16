Санкт-Петербург, 16 августа, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Словенский защитник санкт-петербургского «Зенита» Ваня Дркушич перешёл на правах аренды в сербскую «Црвену звезду». Об этом 16 августа сообщается в Telegram-канале российского клуба.

Виктория Ламзина/ФК Зенит/ТАСС Ваня Дркушич

Отмечается, что футболист будет выступать за сербский клуб до конца сезона-2024/25.

«Зенит» 13 августа купил у «Сочи» 24-летнего Дркушича, подписав контракт сроком на пять лет.

За сборную Словении защитник провёл 11 матчей. Дркушич играл на Чемпионате Европы — 2024, словенская команда дошла до 1/8 финала.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что бразильский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Клаудиньо перейдёт в команду «Фламенго» из Рио-де-Жанейро.

1 августа нападающий сборной России по футболу Фёдор Чалов объявил, что покидает московский ЦСКА и переходит в греческий клуб ПАОК. Контракт подписан сроком на три года. По предположениям спортивных СМИ, сумма трансфера составила около 3 млн евро.