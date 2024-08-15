Минск, 15 августа, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Запад открыто желает русским и украинцам «подохнуть» в конфликте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: «Пусть бьют друг друга: украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут», — сказал он в интервью «БелТА».

Кроме того, президент Белоруссии призвал к проведению переговоров, чтобы таким образом завершить украинский конфликт. По его словам, происходящее не нужно ни украинскому, ни русскому, ни белорусскому народам.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа Лукашенко предупредил Украину об ответе на любые провокации со стороны Киева. Он добавил, что дал министерству обороны и Генеральному штабу Вооружённых сил республики поручения провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надёжно обеспечить безопасность государства.

13 июля президент Белоруссии заявил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине.

14 июня российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Он напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений, однако пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Киева нет.