Минск, 10 августа, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Белоруссия уведомила руководство Украины об ответных мерах на любые провокации со стороны Киева. Об этом 10 августа во время рабочей поездки в Шкловский район заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Sputnik/РИА Новости Александр Лукашенко (в центре)

Глава государства сообщил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. Он добавил, что дал министерству обороны и Генеральному штабу Вооружённых сил республики поручения провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надёжно обеспечить безопасность государства.

«Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, чётко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся», ― приводит его слова пресс-служба белорусского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко вечером 9 августа сообщил о том, что над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения украинской армией воздушного пространства республики в Костюковичском районе белорусские Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны привели в повышенную боевую готовность. Президент уточнил, что спустя некоторое время силы ПВО уничтожили несколько целей над Белоруссией.

Министр обороны Виктор Хренин 10 августа сообщил, что Лукашенко поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях. Он пояснил, что такое решение он принял, учитывая обстановку, складывающуюся на Украине, а также в Курской области, с целью реагирования на любые возможные провокации. По его словам, подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии уже получили задачи выдвинуться в район украинской границы. Кроме того, осуществлено наращивание сил и средств зенитно-ракетных и радиотехнических войск и авиации.

Хренин также отметил, что пролёт украинских беспилотников над территорией Белоруссии можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.