Петропавловск-Камчатский, 18 августа, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Землетрясение на Камчатке не нарушило работу объектов экономики, ЖКХ, электроснабжения, образования, медицинских учреждений и котельных. Предприятия функционируют в штатном режиме, заявили 18 августа в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Порт Петропавловск-Камчатский

В Telegram-канале ведомства приводятся данные о завершении обследования 11 осмотровыми группами социально значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло — и водоснабжения в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском и Усть-Камчатском районах, в Мильковском округе. Организации после ощущаемых подземных толчков работают штатно. Жертв и пострадавших нет.

Жители сообщают в оперативные службы об образовавшихся трещинах в домах и повреждениях штукатурки. Специалисты обследуют здания и примут соответствующие решения, заключили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 августа у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Жители Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского и Усть-Камчатского районов ощутили толчки силой от пяти до семи баллов. Эпицентр находился в 108 км от краевой столицы.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проинформировал, что учёные исключили вероятность сильного подземного толчка. В регионе происходил интенсивный афтершоковый процесс.

На Камчатке афтершоки после произошедшего 18 августа землетрясения будут продолжаться ещё значительное время, заявил директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. Ближайшие несколько дней ожидаются толчки в Петропавловске-Камчатском до 5 баллов. При этом интенсивность толчков не увеличится.