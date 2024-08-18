Петропавловск-Камчатский, 18 августа, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Афтершоки после произошедшего 18 августа землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё значительное время. Об этом предупредил директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

Арт-объект на Камчатке

Ближайшие несколько дней ожидаются толчки в Петропавловске-Камчатском до 5,0 баллов — интенсивность толчков увеличиваться не будет.

«Афтершоковый процесс с высокой долей вероятности свидетельствует, что более сильных толчков в ближайшее время не будет», — пояснил Чебров.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 августа у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Жители Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского и Усть-Камчатского районов ощутили толчки силой от пяти до семи баллов. Эпицентр находился в 108 км от краевой столицы.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проинформировал, что учёные исключили вероятность сильного подземного толчка. В регионе происходил интенсивный афтершоковый процесс.

Разрушений и пострадавших после подземных толчков на Камчатке не зарегистрировано.