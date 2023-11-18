Вашингтон, 18 ноября, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Выдвинувшая свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году врач и активист Джилл Стайн заявила, что вероятность рассмотрения хотя бы подобия минских соглашений всё ещё существует. Говоря об этом, она обвинила нынешние американские власти в срыве переговоров России и Украины в марте 2022 года.

По мнению Стайн, можно оказаться в приближённой к той обстановке ситуации, хотя теперь искренность США и Европы и подвергается сомнению.

«Но теоретически это можно сделать, и мы можем к этому вернуться», — заявила она изданию Newsweek.

Как отметила Стайн, мнение американцев по поводу украинского кризиса поменялось, несмотря на официальную позицию властей.

Как сообщало ИА Регнум, начиная с октября 2022 года, когда глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, Украина отвергает такую возможность. О нежелании переговоров с российским лидером украинский глава заявлял и в своих многочисленных интервью. В качестве приемлемого для себя варианта он выдвинул условие оботходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год и подчеркнул, что тогда можно будет говорить о дипломатическом диалоге.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофренией мнение о том, что переговоры начнутся тогда, когда Россия потерпит поражение в специальной военной операции, о чём говорили на Западе. Дипломат напомнил, что США, ЕС и НАТО бескомпромиссно называли основой для переговоров украинские требования и выплату Москвой репараций. Путин в свою очередь неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») в беседе с ИА Регнум заявил, что, несмотря на готовность России, Киев едва ли воспользуется этой возможностью, предпочитая губить всё больше украинцев в ходе боевых действий. По его словам, Россия открыта, потому что видит, что происходит на линии СВО, когда киевский режим «бросает в мясорубку тысячи и десятки тысяч своих граждан, которых вылавливают на улицах».

В сентябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал отсутствие предпосылок к переговорам по Украине, а Лавров указал на невозможность реализовать «формулу мира» Зеленского. Путин 18 октября похвалил Киев, начавший задумываться о переговорном процессе, но отметил, что этого недостаточно. Глава государства призвал украинскую сторону к совершению конкретных действий. В разговоре с ИА Регнум политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов заявил, что, как показывает практика с обменом военнопленными, платформа для переговоров России и Украины существует, но для открытого диалога нужна политическая воля Киева.