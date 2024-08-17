Грозный, 18 августа, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил генерального директора компании Tesla, американского бизнесмена Илона Маска посетить Грозный. Об этом он написал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Рамзан Кадыров сообщил и показал видео, что получил от друга-миллиардера Cybertruck «Тесла». Одобрив подарок, глава Чечни пригласил Маска в гости, назвав его «великим человеком».

«Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждём новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — пригласил Маска Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Кадырова, полученная машина очень удобная, поэтому она скоро будет отправлена в зону спецоперации, где её опробуют в боевом применении.

Российским автолюбителям пикап Tesla Cybertruck обойдётся более чем в 12 млн рублей. Такая цена у машины будет после доставки и оформления.