Варшава, 17 августа, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Несколько десятков граждан Украины провели акцию протеста у здания консульства своей страны в Варшаве, требуя вернуть им загранпаспорт, сообщило 17 августа украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

В частности, несколько десятков граждан Украины пришли к посольству с плакатами, на которых написано «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Паспорт — это право, а не привилегия» и т.д.

На видео, опубликованном в Telegram-канале издания, слышно, как сотрудник посольства посоветовал собравшимся писать обращение в консульство.

В публикации уточняется, что многим украинцам паспортный центр ГП «Документ» с апреля 2024 года не выдаёт паспорта, которые уже были оплачены и изготовлены, несмотря на то, что к тому моменту ещё не вступил в силу закон о мобилизации, который вводил требование предъявить военный билет при получении паспорта.

Как передавало ИА Регнум, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в апреле рассказал, что украинским загранучреждениям в Европе поручили готовиться к аннулированию загранпаспортов украинцев, уехавших из страны без справки от военкомата. Он отметил, что без паспорта человек получит статус нелегала, и его депортируют домой, что может помочь Киеву решить вопрос с нехваткой личного состава в ВСУ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ.