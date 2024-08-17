Краматорск, ДНР, 17 августа, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в подконтрольном Киеву городе Краматорске в Донецкой Народной Республике, сообщает украинское издание «Страна. ua».

ГСЧС Украины

По предварительным данным, удар пришёлся по промзоне, где расположен Новокраматорский машиностроительный завод.

«Врыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Краматорске, предположительно, удар пришёлся по промзоне, где расположен Новокраматорский машиностроительный завод», — говорится в публикации.

Официальной информации о взрывах в городе пока нет.

16 августа украинские СМИ сообщали, что в Днепропетровске прогремели взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области прозвучала воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа взрыв произошёл на северо-востоке Украины в городе Сумы. В этот же день воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Кировоградской, Николаевской и Черкасской областей.

15 августа на Павлоградском механическом заводе на Украине произошёл взрыв, после которого началась продолжительная детонация. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что детонировали снаряды на складе.