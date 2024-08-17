Москва, 17 августа, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Работники московского метрополитена оперативно отрегулировали гермозатвор в переходе станции «Арбатская», сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Пересадка со станции вновь осуществляется в обычном режиме, сказано в сообщении в Telegram-канале департамента.

«Гермозатвор оперативно отрегулирован работниками метрополитена. Переход открыт. Пересадка со станции «Арбатская» осуществляется в обычном режиме», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее в одном из переходов «Арбатской» произошло срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия. Пересадка со станции «Арбатская» временно осуществлялась через «Боровицкую».

Дептранс также отмечал, что информация об аналогичной ситуации на другой станции того же пересадочного узла — «Библиотека имени Ленина», а также об отсутствии освещения из-за неполадок не соответствует действительности.

Ранее в августе мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что большой кольцевой линией метро Москвы воспользовались уже более 500 миллионов раз. Новая линия позволяет пассажирам экономить в пути до 45 минут в день, а после её открытия нагрузка на некоторые станции других линий сократилась на 40%, отмечал мэр.