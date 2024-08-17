Москва, 17 августа, 2024, 12:17 — ИА Регнум. На станции «Арбатская» в Московском метрополитене сработал гермозатвор, сообщила 17 августа пресс-служба департамента транспорта Москвы в своём Telegram-канале.

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«В одном из переходов станции «Арбатская» произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия. В настоящее время работники метрополитена производят регулировку затвора», — сказано в сообщении.

В дептрансе уточнили, что пересадка со станции «Арбатская» временно осуществляется через станцию «Боровицкая».

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро следовавший в депо без пассажиров поезд врезался в стоящий на станции состав. Движение было временно приостановлено. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая машиниста. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у машиниста травма средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное.