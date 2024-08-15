Москва, 15 августа, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Большой кольцевой линией (БКЛ) метро Москвы воспользовались уже более 500 миллионов раз. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По его словам, с момента полного запуска БКЛ пассажиры совершили более 500 миллионов поездок. Он отметил, что эта линия метро позволяет экономить в пути до 45 минут в день.

«Большая кольцевая линия проходит через 34 района столицы и позволяет москвичам экономить в пути до 45 минут в день. Она разгрузила ряд станций до 40 процентов», — отметил мэр Москвы.

Собянин добавил, что БКЛ оказывает позитивное влияние на городскую экономику. Так, рядом с её станциями выросли объёмы строительства и деловая активность. Благодаря этому появилось более 250 тысяч рабочих мест, а до 2030 года их число достигнет почти 400 тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, движение по БКЛ в полном объеме было запущено 1 марта. В церемонии открытия по видеосвязи поучаствовал президент России Владимир Путин. Он заявил, что в ходе предстоящего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина хочет показать ему столичное метро. Помимо этого, к запуску этой линии метро в Москве были выпущены лимитированные карты «Тройка».