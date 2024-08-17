Энергодар, Запорожская область, 17 августа, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар в 500 м от энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом сообщил директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

«(Расстояние от места удара. — Прим. ред.) до самого периметра станции 10 метров, до блоков — метров 500», — сказала Яшина в эфире телеканала «Россия 24».

Как передавало ИА Регнум, 17 августа представители АЭС сообщили, что беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросил снаряд рядом с энергоблоками Запорожской АЭС. В результате атаки украинского БПЛА никто не пострадал. В свою очередь руководство станции заявило, что киевский режим в очередной раз создал прямую угрозу безопасности персонала и станции.

Позже директор АЭС Юрий Черничук сообщил, что радиационная обстановка на территории ЗАЭС находится в норме, а нарушений условий безопасности нет.