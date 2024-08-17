Мелитополь, 17 августа, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели место падения снаряда ВСУ у энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом 17 августа говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

ЗАЭС. Официально

«Инспекторам МАГАТЭ сегодня продемонстрировали последствия очередного теракта Украины против ЗАЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники агентства в очередной раз собственными глазами увидели акт терроризма и посягательства на ядерную безопасность со стороны Украины.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа беспилотник Вооружённых сил Украины сбросил снаряд у энергоблоков Запорожской АЭС. В результате атаки украинского дрона никто не пострадал.

Террористическую атаку ВСУ с применением дальнобойных ракет по российским АЭС планируют западные спецслужбы, в основном Британия, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.