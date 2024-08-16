Москва, 16 августа, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Вице-премьер Александр Новак сменит министра обороны Андрея Белоусова на посту члена наблюдательного совета госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Соответствующее распоряжение 16 августа подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Government.ru Александр Новак

«Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Белоусова А. Р. Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» заместителя председателя правительства Российской Федерации Новака А. В.», — говорится в документе.

В июне президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Шувалова председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» ещё на пять лет.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача корпорации развития «ВЭБ.РФ» — способствовать долгосрочному экономическому развитию России. В партнёрстве с коммерческими банками она занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей. «ВЭБ.РФ» в том числе участвует в реализации национальных проектов.