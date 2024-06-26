Путин назначил Шувалова председателем «ВЭБ.РФ» ещё на пять лет
Москва, 26 июня, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Шувалова председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» ещё на пять лет, следует из указа.
«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» сроком на пять лет», — следует из указа главы государства.
Документ вступает в силу со дня его подписания, 26 июня.
Основная задача корпорации — способствовать долгосрочному экономическому развитию России. В партнёрстве с коммерческими банками занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей. ВЭБ.РФ в том числе участвует в реализации национальных проектов.
Путин назначил 24 мая 2018 года Шувалова председателем государственной корпорации «Внешэкономбанк» (с ноября 2018 года — ВЭБ.РФ). 24 июля 2021 года его переназначили председателем ВЭБ.РФ.
Как сообщало ИА Регнум, в конце августа 2023 года Путин провёл рабочую встречу с председателем «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Глава госкорпорации доложил президенту о финансовых показателях и других промежуточных итогах работы «ВЭБ.РФ».