Москва, 26 июня, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Шувалова председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» ещё на пять лет, следует из указа.

Софья Сандурская/ТАСС Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов

«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» сроком на пять лет», — следует из указа главы государства.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 26 июня.

Основная задача корпорации — способствовать долгосрочному экономическому развитию России. В партнёрстве с коммерческими банками занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей. ВЭБ.РФ в том числе участвует в реализации национальных проектов.

Путин назначил 24 мая 2018 года Шувалова председателем государственной корпорации «Внешэкономбанк» (с ноября 2018 года — ВЭБ.РФ). 24 июля 2021 года его переназначили председателем ВЭБ.РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа 2023 года Путин провёл рабочую встречу с председателем «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Глава госкорпорации доложил президенту о финансовых показателях и других промежуточных итогах работы «ВЭБ.РФ».